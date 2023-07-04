Бажано утриматися від випічки та солодкого морозива, однак в нашому житті є чимало альтернативи на вибір.

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Експерти в галузі охорони здоров’я, дієтолог, доктор медичних наук та тренер виділили 3 найкорисніші десерти, якими ви можете насолоджуватися під час схуднення.

3 види солодкого, яке можна їсти і худнути

Чорний шоколад

Чорний шоколад корисний для здоров’я. Ви можете регулярно ним насолоджуватися і не переживати, що ваша вага може збільшитися. Варто лише вживати його у міру.

У чорному шоколаді багато клітковини, яка допоможе вам швидше відчути ситість і запобігти стрибкам рівня цукру в крові. Цей шоколад також низькокалорійний, але при цьому містить значну кількість магнію, який життєво важливий для здорових м'язів, кісток та зубів,

– зазначив дієтолог.



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Тістечко з авокадо

Хоч вам може здатися такий десерт дивним, втім авокадо містить фантастичну кількість корисних жирів, які є відмінним джерелом енергії. В інтернеті ви можете знайти безліч рецептів тістечок з авокадо.

Тістечка з авокадо містять менше цукру, ніж традиційні тістечка, і є чудовим джерелом клітковини. Цей десерт допомагає контролювати рівень цукру в крові та уникати переїдання.



Десерти, які не шкодять фігурі / Фото з Shutterstock

Йогуртове парфе

Йогурт – це не просто смачний, багатий на білок інгредієнт для сніданку. Він також може бути частиною ідеального корисного десерту.

Йогуртове парфе – це корисний варіант десерту, тому що він зроблений з поживних інгредієнтів, які можуть принести користь для здоров'я. Цей десерт є хорошим джерелом білка, кальцію та пробіотиків, які можуть допомогти підтримати здоров'я травної системи та зміцнити імунну систему. Зверху ви можете навіть додати горіхи та насіння.



Десерти, які не шкодять фігурі / Фото з Shutterstock