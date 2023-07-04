Желательно воздержаться от выпечки и сладкого мороженого, однако в нашей жизни есть много альтернатив на выбор.

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Эксперты в области здравоохранения, диетолог, доктор медицинских наук и тренер выделили 3 самых полезных десерта, которыми вы можете наслаждаться во время похудения.

3 вида сладкого, которое можно есть и худеть

Черный шоколад

Черный шоколад полезен для здоровья. Вы можете регулярно им наслаждаться и не переживать, что ваш вес может увеличиться. Стоит только употреблять его в меру.

В черном шоколаде много клетчатки, которая поможет вам быстрее почувствовать сытость и предотвратить прыжки уровня сахара в крови. Этот шоколад также низкокалорийный, но при этом содержит значительное количество магния, который жизненно важен для здоровых мышц, костей и зубов.

– отметил диетолог.



Десерты, которые не вредят фигуре / Фото из Shutterstock

Пирожное из авокадо

Хотя вам может показаться такой десерт странным, впрочем, авокадо содержит фантастическое количество полезных жиров, которые являются отличным источником энергии. В интернете вы можете найти множество рецептов пирожных по авокадо.

Пирожные из авокадо содержат меньше сахара, чем традиционные пирожные, и являются отличным источником клетчатки. Этот десерт помогает контролировать уровень сахара в крови и избегать переедания.



Десерты, которые не вредят фигуре / Фото из Shutterstock

Йогуртовое парфе

Йогурт – это не просто вкусный, богатый белоком ингредиент для завтрака. Он также может являться частью идеального полезного десерта.

Йогуртовое парфе – это полезный вариант десерта, потому что он сделан из питательных ингредиентов, которые могут принести пользу здоровью. Этот десерт является хорошим источником белка, кальция и пробиотиков, которые помогут поддержать здоровье пищеварительной системы и укрепить иммунную систему. Сверху можно даже добавить орехи и семена.



Десерты, которые не вредят фигуре / Фото из Shutterstock