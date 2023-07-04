Желательно воздержаться от выпечки и сладкого мороженого, однако в нашей жизни есть много альтернатив на выбор.
Читайте также 3 причины, почему вы не можете похудеть: ответ вас удивит
Эксперты в области здравоохранения, диетолог, доктор медицинских наук и тренер выделили 3 самых полезных десерта, которыми вы можете наслаждаться во время похудения.
3 вида сладкого, которое можно есть и худеть
Черный шоколад
Черный шоколад полезен для здоровья. Вы можете регулярно им наслаждаться и не переживать, что ваш вес может увеличиться. Стоит только употреблять его в меру.
В черном шоколаде много клетчатки, которая поможет вам быстрее почувствовать сытость и предотвратить прыжки уровня сахара в крови. Этот шоколад также низкокалорийный, но при этом содержит значительное количество магния, который жизненно важен для здоровых мышц, костей и зубов.
– отметил диетолог.
Десерты, которые не вредят фигуре / Фото из Shutterstock
Пирожное из авокадо
Хотя вам может показаться такой десерт странным, впрочем, авокадо содержит фантастическое количество полезных жиров, которые являются отличным источником энергии. В интернете вы можете найти множество рецептов пирожных по авокадо.
Пирожные из авокадо содержат меньше сахара, чем традиционные пирожные, и являются отличным источником клетчатки. Этот десерт помогает контролировать уровень сахара в крови и избегать переедания.
Десерты, которые не вредят фигуре / Фото из Shutterstock
Йогуртовое парфе
Йогурт – это не просто вкусный, богатый белоком ингредиент для завтрака. Он также может являться частью идеального полезного десерта.
Йогуртовое парфе – это полезный вариант десерта, потому что он сделан из питательных ингредиентов, которые могут принести пользу здоровью. Этот десерт является хорошим источником белка, кальция и пробиотиков, которые помогут поддержать здоровье пищеварительной системы и укрепить иммунную систему. Сверху можно даже добавить орехи и семена.
Десерты, которые не вредят фигуре / Фото из Shutterstock