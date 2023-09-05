Про те, які овочі варто вживати жінкам розповіла українська зіркова дієтологиня Наталія Самойленко.

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Овочі містять корисні вітаміни, мінерали, харчові волокна, але деякі з них вирізняються своєю винятковою корисністю.

Шпинат – це чудове джерело кальцію, магнію, вітамінів (К, А, С), заліза та антиоксидантів. Вітамін К необхідний для міцності кісток, оскільки покращує засвоєння кальцію.

Дослідження показало, що морква знижує виникнення раку легень та раку передміхурової залози. Броколі багатий на вітаміни К та С, марганець та фолієву кислоту.

Часник сприяє зниженню рівня цукру в крові та покращує чутливість клітин до інсуліну.



Часник є корисним овочем / Фото Taste

Також достатньо поживним є горошок. Він та інші представники бобових містять клітковину, що підтримує кількість та якість корисних бактерій у кишківнику, забезпечуючи регулярні випорожнення та здорове травлення.

Спаржа ефективна у запобіганні вродженим вадам нервової трубки плода під час вагітності. Підтримує метаболічну функцію печінки.

Морські водорості – це джерело йоду для підтримки функції щитоподібної залози.