Про те, які овочі варто вживати жінкам розповіла українська зіркова дієтологиня Наталія Самойленко.
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Овочі містять корисні вітаміни, мінерали, харчові волокна, але деякі з них вирізняються своєю винятковою корисністю.
Шпинат – це чудове джерело кальцію, магнію, вітамінів (К, А, С), заліза та антиоксидантів. Вітамін К необхідний для міцності кісток, оскільки покращує засвоєння кальцію.
Дослідження показало, що морква знижує виникнення раку легень та раку передміхурової залози. Броколі багатий на вітаміни К та С, марганець та фолієву кислоту.
Часник сприяє зниженню рівня цукру в крові та покращує чутливість клітин до інсуліну.
Часник є корисним овочем / Фото Taste
Також достатньо поживним є горошок. Він та інші представники бобових містять клітковину, що підтримує кількість та якість корисних бактерій у кишківнику, забезпечуючи регулярні випорожнення та здорове травлення.
Спаржа ефективна у запобіганні вродженим вадам нервової трубки плода під час вагітності. Підтримує метаболічну функцію печінки.
Морські водорості – це джерело йоду для підтримки функції щитоподібної залози.