Ми звикли їсти фіолетові баклажани, однак вони можуть бути різного виду та кольору і попри це все одно зберігатимуть одні й ті ж корисні властивості. Про користь баклажанів розповіла дієтологиня Рейчел Аджмера.

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Містять багато антиоксидантів

Баклажани містять велику кількість вітамінів та мінерів, а також антиоксидантів. Ці речовини допомагають захищати організм від пошкоджень, спричинених шкідливими речовинами, відомими як вільні радикали.

Дослідження показали, що антиоксиданти можуть допомогти запобігти багатьом типам хронічних захворювань, таких як хвороби серця та рак.



Корисні властивості баклажанів / Фото Freepik

Знижують ризик серцевих захворювань

Дослідження показують, що завдяки вмісту антиоксидантів, баклажани можуть допомогти знизити ризик серцевих захворювань. Захисну дію баклажанів на серце показали певні дослідження.

Згідно з ще одним дослідженням, впродовж 30 днів тварин годували сирими або смаженими баклажанами. Обидва варіанти покращували роботу серця.

Тримають рівень цукру під контролем

Якщо ви додасте баклажани у свій раціон, то можете допомогти тримати рівень цукру в крові під контролем.

Баклажани містять багато клітковини, а вони може знижувати рівень цукру в крові, уповільнюючи швидкість травлення та всмоктування цукру в організмі. Повільніше всмоктування підтримує стабільний рівень цукру в крові та запобігає стрибкам і падінням.

Дослідження Trusted Source показало, що поліфеноли, що містяться в баклажанах, можуть зменшувати рівень цукру в крові.

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Допомагають схуднути

У баклажанах міститься багато клітковини, а також вони мають низьку калорійність, тож їх чудово додати в раціон, якщо ви маєте на меті схуднення. Клітковина повільно просувається через шлунково-кишковий тракт і може сприяти ситості.