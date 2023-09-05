Чай покращує метаболізм, а також роботу серця та нирок. Основна дія чаю – розслабляюча і тонізуюча, навіть попри те, що в ньому набагато менше кофеїну, ніж в каві. Від вживання чаю покращується мозкова активність, працездатність та підвищується настрій. Про корисні властивості чаю розповіла дієтологиня Керрі Торренс.

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Може покращити кров'яний тиск

Споживання чаю може покращити роботу наших кровоносних судин та допомогти знизити кров'яний тиск. Це відбувається за рахунок оксиду азоту, який допомагає розслабити внутрішні м'язи наших кровоносних судин, дозволяючи крові текти більш вільно.

Може покращити здоров'я серцево-судинної системи

Регулярне вживання чаю може знизити ризик серцевих захворювань. На особливу увагу заслуговують катехіни, вміст яких у зеленому чаї особливо великий. Саме вони надають позитивний вплив на всі серцево-судинні наслідки.



Корисні властивості чаю / Фото Pexels

Може покращити здоров'я кишечника

Багато поліфенолів, які містяться в чаї, потрапляють у неабсорбованому вигляді в товстий кишечник, де розщеплюються кишковими бактеріями. Вони допомагають покращити функцію кишечника та модифікувати імунну систему.

Може полегшити стрес та занепокоєння

Чай є розслабляючим напоєм, він містить амінокислоту l-теанін, яка надає розслаблюючу дію завдяки своїй здатності збільшувати альфа-хвилі мозку. Чай допомагає нам підтримувати кращу концентрацію і зосередженість.

Може підтримувати здоров'я кісток

За деякими даними, вживання зеленого чаю допоможе зберегти щільність кісток і знизити ризик переломів.