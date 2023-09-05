Чай улучшает метаболизм, а также работу сердца и почек. Основное действие чая – расслабляющее и тонизирующее, даже несмотря на то, что в нем гораздо меньше кофеина, чем в кофе. От чая улучшается мозговая активность, работоспособность и повышается настроение. О полезных свойствах чая рассказала диетология Кэрри Торренс.

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Может улучшить кровяное давление

Потребление чая может улучшить работу кровеносных сосудов и помочь снизить кровяное давление. Это происходит за счет оксида азота, который помогает расслабить внутренние мышцы наших кровеносных сосудов, позволяя крови течь более свободно.

Может улучшить здоровье сердечно-сосудистой системы

Регулярное употребление чая может снизить риск сердечных заболеваний. Особого внимания заслуживают катехины, содержание которых в зеленом чае особенно велико. Именно они оказывают положительное влияние на все сердечно-сосудистые последствия.



Полезные свойства чая / Фото Pexels

Может улучшить здоровье кишечника

Многие полифенолы, содержащиеся в чае, попадают в неабсорбированном виде в толстый кишечник, где расщепляются кишечными бактериями. Они помогают улучшить функции кишечника и модифицировать иммунную систему.

Может облегчить стресс и беспокойство

Чай является расслабляющим напитком, он содержит аминокислоту l-теанин, оказывающую расслабляющее действие благодаря своей способности увеличивать альфа-волны мозга. Чай помогает нам поддерживать лучшую концентрацию и сосредоточенность.

Может поддерживать здоровье костей

По некоторым данным, употребление зеленого чая поможет сберечь плотность костей и снизить риск переломов.