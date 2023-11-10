У перекладі з латинської хурма означає "їжа Богів". Назва красномовна, адже ягода дійсно має багато корисних властивостей.

Читайте також Волоський горіх – найкращий перекус: названо головні причини користі

Хурма має досить низький глікемічний індекс. Її корисно вживати спортсменам при фізичному виснаженні. А ще у ній міститься велика кількість антиоксидантів.

Корисні властивості хурми

Авторка книги "1000 низькокалорійних рецептів" Джекі Ньюджент зазначає, що в хурмі міститься багато поліфенолів. Дослідження показують, що вони можуть допомогти пом'якшити стрибок рівня цукру в крові після їди.

Хурма дуже багата на вітамін С, А, В, фолієву кислоту та магній. У ягоді містяться такі рослинні сполуки, як дубильні речовини, флавоноїди, антиоксиданти та багато клітковини.

Завдяки своїй поживній цінності хурма може допомогти зменшити запалення, покращити зір, травлення та здоров'я серця.



Хурма містить багато корисних властивостей / Фото Pexels

Популярні сорти хурми в Україні

В Україні найпопулярнішим сортом хурми є Шарон, яку вивели в Ізраїлі. Ще один відомий сорт хурми – Корольок. Ця хурма має темно-коричневий колір з коричневою м’якоттю.

Що приготувати з хурми

Ми звикли їсти хурму цілісно, не додаючи в страви, втім можете поекспериментувати та спробувати щось нове. До прикладу, ви можете приготувати штрудель, замінивши яблука на хурму. Також шматочки хурми можна додати в салат, або підсмажити та зробити бутерброд з хурмою, горіхами та сиром.