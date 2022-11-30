Є деякі переваги сну без подушки. Однак вони не є універсальними. Сон без подушки може допомогти, лише якщо ви спите в певній позі.

Читайте далі, щоб дізнатися про плюси та мінуси сну без подушок, а також поради, як це робити правильно.

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Переваги сну без подушки

Подушки призначені для утримання хребта в нейтральному положенні. Вони вирівнюють вашу шию з рештою тіла, що підтримує правильну поставу.

Таким чином, дослідження зосереджені лише на найкращому типі подушки для постави. Вчені не досліджували, як саме сон без подушки впливає на хребет.

Але людям, які сплять на животі, може бути корисно відмовитися від подушки.

За даними медичного центру Університету Рочестера у США, сон на животі ставить хребет у неприродне положення. Це тому, що більша частина вашої ваги припадає на середину вашого тіла. Це додає навантаження на спину та шию, тому хребту важко зберігати свій природний вигин.

Сон без подушки може тримати голову рівною. Це може зменшити навантаження на вашу шию та сприяти кращому вирівнюванню.

Але це не стосується інших позицій сну. Якщо ви спите на спині або на боці, сон без подушки може принести більше шкоди, ніж користі. Найкраще використовувати подушку, щоб зберегти хребет нейтральним.



Без подушки корисно спати лише в позі на животі / Фото Unsplash

Недоліки сну без подушки

Погана постава

У всіх показах, крім "на животі", спати без подушки погано. Це ставить хребет у неприродну позу та напружує суглоби й м'язи.

Біль у шиї

Якщо ви спите на животі, відмова від подушки допоможе вашій шиї залишатися в більш природному положенні.

В інших положеннях це може погіршити або викликати біль у шиї. Це тому, що під час сну на спині або на боці ваша шия надмірно розгинається. Без подушки вона буде залишатися в такому положенні всю ніч.

Крім того, навантаження на м'язи шиї розподілятиметься нерівномірно. У вас більше шансів відчути біль у шиї, скутість і головний біль.