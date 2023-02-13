Фіолетова капуста зменшує запалення та покращує роботу серця. Крім того, це універсальний овоч, який можна додавати його до різноманітних страв. Ось три переваги фіолетової капусти для здоров'я, що підтверджені наукою.

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Допомагає боротися із запаленням

Нанесення капустяного листя на шкіру зменшує запалення. Наприклад, дорослі з артритом, які обгортали коліна листям капусти 1 раз на день, повідомили, що відчували значно менше болю до кінця 4-тижневого дослідження.

Крім того, листя капусти зменшує біль у грудях, набряк і запалення завдяки збільшенню кількості молока та кровотоку в ранньому післяпологовому періоді.

Під час лікування запального процесу краще обирати препарати на основі натуральних компонентів. Детальніше про перевірені засоби читайте тут.

Покращує здоров'я серця

Фіолетова капуста також може принести користь вашому серцю. Це, найімовірніше, пов'язано з вмістом у ньому антоціанів, які є флавоноїдними антиоксидантами.

Одне велике дослідження показало, що жінки, які регулярно їдять велику кількість продуктів, багатих антоціанами, можуть на 11 – 32% знизити ризик серцевих нападів у порівнянні з тими, хто їсть менше цих продуктів.

Більше споживання антоціанів також пов'язане зі зниженням артеріального тиску та меншим ризиком серцевих захворювань.

Фіолетова капуста містить понад 36 типів антоціанів, що робить її чудовим джерелом цієї корисної для серця сполуки.

Їжте більше фіолетової капусти, адже вона дуже корисна / Фото Unsplash

Позитивно впливає на роботу кишківника

Є докази того, що капуста може зменшити запалення в кишківнику та зменшити мукозит – стан, при якому в кишечнику розвиваються ураження, часто як побічний ефект лікування раку.

Капуста також є хорошим джерелом клітковини, яка підтримує кишечник здоровим і допомагає йому легше перетравлювати їжу.

Нерозчинна клітковина становить близько 70% клітковини в капусті. Це покращує стілець і допомагає їжі легше проходити через кишечник, зменшуючи ризик запору.