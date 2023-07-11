Фисташки растут в Средней Азии и на Ближнем Востоке, пишет 24 Канал. Именно поэтому их цена так недешева, ведь в стоимость входит не только выращивание и сбор, но и транспортировка. Однако ценность для организма они дают очень большую.

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Полезные свойства фисташек

Фисташки содержат большое количество витаминов, положительно влияющих на здоровье человека.

Фолиевая кислота (В9) . Нормализует работу пищеварительного тракта, увеличивает способности иммунной и кроветворной систем.

. Нормализует работу пищеварительного тракта, увеличивает способности иммунной и кроветворной систем. Пиридоксин (В6) . Приводит к нормализации обменных процессов мозговой ткани. Влияет на работу сердца и сосудов.

. Приводит к нормализации обменных процессов мозговой ткани. Влияет на работу сердца и сосудов. Тиамин (В1) . Регулирование клеточных процессов. Увеличивает стойкость клеточных оболочек к повреждениям.

. Регулирование клеточных процессов. Увеличивает стойкость клеточных оболочек к повреждениям. Никотиновая кислота (РР). Улучшает структуру кожных покровов, нормализует пищеварение. Стабилизирует эмоциональный фон, улучшает качество сна.



Фисташки являются очень полезными орехами / Фото из Real Simple

Чем полезны фисташки женщинам

Врачи советуют употреблять фисташки женщинам, имеющим проблемы с зачатием или регулярностью менструального цикла. Витамин Е улучшит состояние кожи, нормализует работу репродуктивной системы и гормональный фон. Полезные жиры, содержащиеся в орехах, необходимы для профилактики гинекологических заболеваний.

20-30 граммов орешков в день помогут сохранить молодость кожи, здоровье волос и ногтей, улучшат кровообращение.

Чем полезны фисташки мужчинам

Они помогают повысить выносливость и наполняют энергией. Именно поэтому их рекомендуют употреблять спортсменам. Фисташки улучшают метаболизм и помогают убрать пивной живот.

Употребление всего 30 граммов фисташек в день в течение месяца поможет восстановить эрекцию. Кроме того, орехи помогают от потенции.

Чем полезны фисташки беременным

Фисташки наполнят организм полезными витаминами и микроэлементами, а фолиевая кислота поможет выносить здорового ребенка.

Также орешки помогут предотвратить развитие анемии, почистят организм перед родами от шлаков и токсинов, улучшат общее самочувствие женщины, ее психоэмоциональное состояние.

Для беременных суточная норма фисташек должна составлять не более 20 штучек. Злоупотреблением этим продуктом, может вызвать преждевременные роды, тошноту, рвоту, головную боль, головокружение.