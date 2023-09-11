Про користь горіхів розповіла у своєму інстаграм-блозі дієтологиня Світлана Фус.

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Вона зазначила, що горіхи - це концентроване джерело поживних речовин (вітамінів, мінералів, клітковини). В них досить багато жирів. Це головним чином корисні жири, в своїй натуральній формі, яких не торкнулася промислова обробка.

Значна частка жирів в горіхах – цінні моно-і поліненасичені жирні кислоти, які відносяться до групи омега-9, омега-3 і омега-6. Завдяки їм горіхи позитивно впливають на функціонування серцево-судинної системи і мозку,

– зазначила Світлана Фус.

Горіхи є ситним продуктом. Вони добре насичують завдяки тому, що в їх склад входять білки, вуглеводи, в поєднанні з жирами, харчовими волокнами, вітамінами і мінералами.

Дієтологиня радить купувати горіхи тільки в шкаралупі, яка захищає цінні жири і вітамін Е від окислення. Жири в очищених горіхах швидко окислюються і набувають смак прогірклого масла. Фус рекомендує очистивши горіхи від шкаралупи, їсти їх сирими, щоб зберегти корисні жирні кислоти і вітамін Е.

Підсмажування горіхів – це ще одна велика помилка у сучасному харчуванні, оскільки висока температура руйнує жири і знижує вміст вітамінів. Також підсолені, а тим більше підсолоджені цукром або медом горіхи – теж далеко не кращий вибір. Тому раджу їсти горіхи в сирому вигляді, окремо від шоколаду та солодощів,

– додала дієтологиня.

Також Світлана Фус опублікувала гід найпопулярнішими горіхами та розповіла, чим саме корисний мигдаль, кеш’ю, макадамія, волоські горіхи, фундук, фісташки.



Корисні властивості горіхів / Фото інстаграм Світлани Фус