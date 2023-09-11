О пользе орехов рассказала в своем инстаграмм-блоге диетологиня Светлана Фус.

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Она отметила, что орехи – это концентрированный источник питательных веществ (витаминов, минералов, клетчатки). В них достаточно много жиров. Это главным образом полезные жиры, в своей натуральной форме, которых не коснулась промышленная обработка.

Значительная доля жиров в орехах – ценные моно- и полиненасыщенные жирные кислоты, относящиеся к группе омега-9, омега-3 и омега-6. Благодаря им орехи положительно влияют на функционирование сердечно-сосудистой системы и мозга,

– отметила Светлана Фус.

Орехи являются сытным продуктом. Они хорошо пропитываются благодаря тому, что в их состав входят белки, углеводы, в сочетании с жирами, пищевыми волокнами, витаминами и минералами.

Диетология советует покупать орехи только в скорлупе, защищающей ценные жиры и витамин Е от окисления. Жиры в очищенных орехах быстро окисляются и приобретают вкус прогорклого масла. Фус рекомендует очистив орехи от скорлупы, есть их сырыми, чтобы сберечь полезные жирные кислоты и витамин Е.

Поджарка орехов – это еще одна большая ошибка в современном питании, поскольку высокая температура разрушает жиры и снижает содержание витаминов. Также подсоленные, а тем более подслащенные сахаром или медом орехи тоже далеко не лучший выбор. Поэтому советую есть орехи в сыром виде, отдельно от шоколада и сладостей,

– добавила диетология.

Также Светлана Фус опубликовала гид самыми популярными орехами и рассказала, чем именно полезен миндаль, кешью, макадамия, грецкие орехи, фундук, фисташки.



Полезные свойства орехов / Фото инстаграмм Светланы Фус