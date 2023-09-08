Йогурт – це чудове джерело поживних речовин: наприклад, білка, кальцію та пробіотиків. Окрім того, цей продукт здавна асоціюють з міцністю кісток, здоров'ям кишківника та схудненням. Про усі корисні властивості йогурту розповіла дієтологиня Брук Глейзер.

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Велика кількість білка

Якщо ви шукаєте продукти, багаті на білок, то йогурт, особливо грецький, стане чудовим варіантом. Всього з однієї порції знежиреного йогурту ви можете отримати 14 грамів білка.

Білок корисний тим, що допомагає вам залишатися ситими та зменшує рівень гормонів голоду. Саме з цієї причини йогурт може стати чудовою ранковою їжею, що дасть вам потрібний заряд енергії на весь день.

Ви можете знизити артеріальний тиск

Докторка Ліза Янг переконана, що йогурт корисний для серця та може допомогти знизити артеріальний тиск.

Одне з досліджень Journal of Hypertension показало, що більша кількість молочних продуктів у раціоні може бути пов'язана з зменшенням кількості випадків високого кров'яного тиску. Зокрема, ретельне дотримання збалансованого раціону та регулярне вживання йогурту може знизити ризик недугу на 30%.

Дослідження також показали, що високе споживання білка також може допомогти знизити артеріальний тиск.



Йогурт корисний для зниження тиску / Фото Pexels

Зниження рівня "поганого" холестерину

Йогурт може не тільки знизити рівень артеріального тиску, але й допомогти покращити стан вашого серця шляхом зниження рівня холестерину.

Дослідження показало, що є серйозний вплив пробіотичного йогурту на людей, які хворіють на діабет 2-го типу.

Покращення імунної системи

Брук Глейзер також зазначає, що здоровий кишківник відіграє дуже важливу роль у тому, щоб захиститися від різноманітних хвороб. Саме кишківник регулює те, що проходить через слизові оболонки та потрапляє у кров, а йогурт допомагає збалансувати його роботу.

Наш мікробіом, як вишибала, який вирішує, кому зайти в нічний клуб, запобігає проникненню небезпечних бактерій всередину нашого тіла, тим самим сприяючи імунній роботі. Оскільки йогурт містить пробіотики, які створюють здоровий кишківник, а кишківник регулює імунну функцію, вживання йогурту може покращити імунітет,

– розповіла Глейзер.

Окрім того, пробіотики у йогурті можуть стимулювати синтез природних антитіл та імунних клітин, які можуть атакувати віруси та токсини, що потрапляють в організм.