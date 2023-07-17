Кропива містить клітковину, яка добре впливає на шлунково-кишковий тракт. Також у ній міститься більше вітаміну С, ніж в лимонах, чимало вітаміну А, калій для роботи серцево-судинної системи та гарне джерело вітаміну К.

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Окрім того, кропива є дуже корисною для людей з діабетом, акне та алергіків. Про це у своєму блозі розповіла Наталія Мазурік.

  • Для чоловіків

Доведено, що пекуча кропива ефективна для уповільнення росту простати.

  • Для людей з діабетом

Дослідження показили, що кропива стимулює секрецію інсуліну, завдяки чому рівень цукру в крові знижується.

  • Проти запалень

Доведено, що чай з кропиви чи добавки з кропиви лікують подагру та знімають болі в м’язах і симптоми артириту.

  • Для гіпертоніків

Доведено, що чай з пекучої кропиви знижує верхній кров’яний тиск, а також знімає серцево-судинну напругу.


Кропива є дуже корисною для нашого здоров'я / Фото з Botanical Formulations

  • Детокс

Кропива нейтралізує токсини своєю лужністю і виводить їх із сечею. Також забезпечує добру роботу травних процесів, завдяки чому токсини не накопичуються.

  • Для людей з акне

Пекуча кропива допомагає людям з акне уникнути бактеріальних інфекцій та пришвидшує загоєння.

  • Для алергіків

Доведено, що кропива полегшує сезонні алергії.

  • Для жінок

Кропива допомагає при інфекціях сечовивідних шляхів, знімає спазми внизу живота при менструальних болях, збільшує притік молока.

  • Для кісток

Це хороше джерело вітаміну К, який так важливий для кісток.

  • Для людей з андрогенною алопецією

Корінь пекучої кропиви допомагає зупинити надмірне вироблення гормонів андогенів.