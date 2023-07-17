Крапива содержит клетчатку, которая хорошо влияет на желудочно-кишечный тракт. Также в ней содержится больше витамина С, чем в лимонах, много витамина А, калий для работы сердечно-сосудистой системы и хороший источник витамина К.

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Кроме того, крапива очень полезна для людей с диабетом, акне и аллергиков. Об этом в своем блоге рассказала Наталья Мазурик.

Для мужчин

Доказано, что жгучая крапива эффективна для замедления роста простаты.

Для людей с диабетом

Исследования показали, что крапива стимулирует секрецию инсулина, благодаря чему уровень сахара в крови снижается.

Против воспалений

Доказано, что чай из крапивы или добавки из крапивы лечат подагру и снимают боли в мышцах и симптомы артирита.

Для гипертоников

Доказано, что чай из жгучей крапивы снижает верхнее кровяное давление, а также снимает сердечно-сосудистое напряжение.



Крапива очень полезна для нашего здоровья / Фото из Botanical Formulations

Детокс

Крапива нейтрализует токсины своей щелочностью и выводит их с мочой. Также обеспечивает хорошую работу пищеварительных процессов, благодаря чему токсины не скапливаются.

Для людей с акне

Жгучая крапива помогает людям из акне избежать бактериальных инфекций и ускоряет заживление.

Для аллергиков

Доказано, что крапива облегчает сезонные аллергии.

Для женщин

Крапива помогает при инфекциях мочевыводящих путей, снимает спазмы внизу живота при менструальных болях, увеличивает приток молока.

Для костей

Это хороший источник витамина К, который так важен для костей.

Для людей с андрогенной алопецией

Корень жгучей крапивы помогает остановить чрезмерную выработку гормонов андогенов.