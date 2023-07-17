Крапива содержит клетчатку, которая хорошо влияет на желудочно-кишечный тракт. Также в ней содержится больше витамина С, чем в лимонах, много витамина А, калий для работы сердечно-сосудистой системы и хороший источник витамина К.

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Кроме того, крапива очень полезна для людей с диабетом, акне и аллергиков. Об этом в своем блоге рассказала Наталья Мазурик.

  • Для мужчин

Доказано, что жгучая крапива эффективна для замедления роста простаты.

  • Для людей с диабетом

Исследования показали, что крапива стимулирует секрецию инсулина, благодаря чему уровень сахара в крови снижается.

  • Против воспалений

Доказано, что чай из крапивы или добавки из крапивы лечат подагру и снимают боли в мышцах и симптомы артирита.

  • Для гипертоников

Доказано, что чай из жгучей крапивы снижает верхнее кровяное давление, а также снимает сердечно-сосудистое напряжение.


Крапива очень полезна для нашего здоровья / Фото из Botanical Formulations

  • Детокс

Крапива нейтрализует токсины своей щелочностью и выводит их с мочой. Также обеспечивает хорошую работу пищеварительных процессов, благодаря чему токсины не скапливаются.

  • Для людей с акне

Жгучая крапива помогает людям из акне избежать бактериальных инфекций и ускоряет заживление.

  • Для аллергиков

Доказано, что крапива облегчает сезонные аллергии.

  • Для женщин

Крапива помогает при инфекциях мочевыводящих путей, снимает спазмы внизу живота при менструальных болях, увеличивает приток молока.

  • Для костей

Это хороший источник витамина К, который так важен для костей.

  • Для людей с андрогенной алопецией

Корень жгучей крапивы помогает остановить чрезмерную выработку гормонов андогенов.