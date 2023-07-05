Кукурудза насичена вітамінами групи B, Е, А, РР, які дуже корисні для жінок, позитивно впливають на стан волосся та шкіри, допомагають впоратися з депресією.

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Заряд важливих мінералів

Кукурудза містить калій, мінерал, який, як відомо, допомагає знизити рівень артеріального тиску, підтримувати міцні кістки та запобігати утворенню каменів у нирках.

Корисні антиоксиданти

Дві поширені сполуки, які містяться в кукурудзі, відомі як лютеїн та зеаксантин, надають жовтій кукурудзі її насичений колір, і вони мають вирішальне значення для здоров'я ваших очей та зору. Ці сполуки допомагають при вікових проблемах, таких як катаракта.



Кукурудза дуже позитивно впливає на наш організм / Фото з Allrecipes

Попкорн допомагає залишатися ситими

Попкорн з високим вмістом клітковини та низьким вмістом калорій є улюбленою закускою для багатьох. Це низькокалорійна, багата на поживні речовини закуска, яка довше зберігає почуття ситості.

Кілька вітамінів групи В

Кукурудза багата вітаміном B6 і вітаміном B9 - двома основними вітамінами, які відіграють роль в енергетичному обміні та інших важливих функціях організму. Кукурудза також містить інші вітаміни групи В у менших кількостях, такі як пантотенова кислота (вітамін В5).

Вітамін B9 (також відомий як фолієва кислота) допомагає підтримувати здоров'я печінки, шкіри та волосся, а також допомагає підтримувати нормальну роботу нервової системи.