Березовий сік містить вітаміни, мікроелементи та корисні для організму кислоти. Проте не всім рекомендовано його вживати. Розповідаємо про це детальніше.

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Усе про березовий сік

Користь

Сік з берези вміщує у собі фітонциди, дубильні речовини та вітаміни С, В6 і В12, 17, що врятує від весняного гіповітамінозу. У комплексі – це чудовий заряд для імунітету, у якому ще й обмаль калорій.

Напій стане у пригоді для детоксу. З його допомогою легко вивести з організму зайві солі, пісок, сечову кислоту, шлаки тощо. Бонусом буде допомога у налагодженні обміну речовин.

Якщо у вас понижений гемоглобін, сміливо вживайте сік. Це чудова профілактика анемії завдяки натуральним корисним цукрам та великій кількості заліза.



Березовий сік корисний / Фото Pexels

Спробуйте використати його для покращення стану шкіри. Просто заморозьте кубики березового соку та щоранку протирайте ними обличчя. Шкіра отримає красивий тон та рівну текстуру. Людям із проблемною шкірою це теж допоможе – легко позбудетеся вугрової хвороби, екземи та пігментних плям.

Денна норма

Щоб не нашкодити, березового соку на добу у чистому вигляді здоровій людині можна випити максимум 2 літри. Для підсилення позитивного ефекту вживайте його разом із морквяним, буряковим чи яблучним соками.

Протипоказання

Березовий сік не можна пити наступним категоріям людей: