Люди найчастіше вживають печериці, гливи, білі гриби та лисички. Гриби мають мало калорій, але багато поживних речовин.

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Рослинне джерело вітаміну D

Гриби є одним з небагатьох нетваринних джерел вітаміну D. Вони збільшують свою концентрацію вітаміну D, піддаючись сонячному світлу під час вирощування.

Містять імуномоделюючі поживні речовини

Гриби містять активні полісахариди, один з яких являє собою розчинну клітковину, звану бета-глюканом. Ця сполука активує частини вашої імунної системи, у тому числі імунні клітини, які називаються природними клітинами-кілерами.

Також гриби містять макрофаги, тим самим підвищуючи здатність нашого організму боротися з інфекцією. Гриби містять вітаміни групи В, а також мінерал селен, який допомагає підтримувати імунну систему та запобігає пошкодженню клітин та тканин.



Білі гриби є корисними для людини / Фото з Fruit Time

Корисний для підтримки здоров'я серця

Гриби мають деякі терапевтичні властивості, які можуть допомогти знизити рівень холестерину, особливо у дорослих з надмірною вагою.

Вони також мають поживні речовини та рослинні сполуки, які можуть запобігати прилипанню клітин до стінок кровоносних судин. Це допомагає захистити серце, підтримуючи здоровий кров'яний тиск та кровообіг.

Підтримує здоров'я кишечника

Бета-глюкан, що міститься в грибах діє як пребіотик, стимулюючи зростання корисних кишкових бактерій та створюючи сприятливе середовище в кишківнику.

Здоровий кишечник відіграє важливу роль у підтримці імунного захисту, перетравленні їжі.