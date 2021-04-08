Косметологиня розвінчала міфи про спирт у косметиці
Питання користі та шкоди спирту в косметичних засобах – одне із найбільш обговорюваних та дискусійних. Утім, більшість косметологів сходиться на думці, що спирти виконують відразу кілька важливих функцій. Ба більше, їх відсутність унеможливлює існування цілих серій косметики.
Джерело:інстаграм Foxy Esthetique
Часто самі косметологи та дерматологи, прописуючи схему догляду за шкірою, додають пункт "вилучити засоби зі спиртом". Проте чи будь-який спирт поганий? Розберімося разом з експерткою.
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Міф: спирт допомагає впоратися з акне
Сьогодні існує багато міфів про спирт. Наприклад, що спирт підсушує прищі, відповідно – потрібен для шкіри, схильної до акне. Насправді це зовсім не так.
Підсушуючи запалення, спирт руйнує захисний бар'єр. Імунітет шкіри слабшає та втрачає здатність боротися з патогенами. Водночас шкірне сало дозволяє їм активно розмножуватися, що й провокує додаткове висипання.
Міф: всі спирти небезпечні
Насправді це теж не так. Серед небезпечних спиртів виділяють лиш одноатомний вид.
Сюди входять:
- Alcohol, SD Alcohol, Alcohol Denat.
- Етанол, етиловий спирт (Ethanol, Ethyl alcohol).
- Ізопропіловий/пропіловий спирт (Isopropyl alcohol (IPA), Propyl alcohol).
- Метанол (Methanol), металевий спирт (Methyl Alcohol).
- Бензиловий спирт (Benzyl alcohol).
Руйнуючи захисний бар'єр, вони роблять шкіру чутливою. Ці спирти є "провідниками" активних речовин, але заразом допомагають проникнути в шкіру і шкідливим компонентам. Але найнебезпечніше їх властивість – викликати апоптоз (загибель) клітин.
Чому їх використовують в косметиці
Це вигідно. Етанол продовжує термін придатності засобів. Також їх додають в масляні основи, щоб випаровуючись вони залишали матовий фініш. Крім того, вони виступають, як антисептики.
Міф: позначка "alcohol-free" означає, що в косметиці немає спирту
Не зовсім. Іноді це означає, що в складі немає етанолу, але при цьому є, наприклад бензиловий спирт. Тож краще перевірити склад.
Корисні (багатоатомні, жирні) спирти:
- Стеариновий (Stearyl alcohol).
- Цетеариловый (Cetearyl alcohol).
- Цетиловий (Cetyl alcohol).
- Бегеніловий (Behenyl Alcohol).
- Каприлова кислота (Caprylic Alcohol).
- Лауриловий спирт (Lauryl Alcohol).
Вони виконують роль загусників і емульгаторів (роблять консистенцію зручною для використання), утримують вологу та є безпечними навіть для чутливої шкіри.
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