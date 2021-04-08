Вопрос пользы и вреда спирта в косметических средствах – один из самых обсуждаемых и дискуссионных. Большинство косметологов сходятся во мнении, что спирты выполняют сразу несколько важных функций. Более того, их отсутствие делает невозможным существование целых серий косметики.

Часто сами косметологи и дерматологи, прописывая схему ухода за кожей, добавляют пункт "изъять средства со спиртом". Однако правда ли, что любой спирт так плох? Разберемся вместе с экспертом.

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Миф: спирт помогает справиться с акне

Сегодня существует много мифов о спирте. Например, что спирт подсушивает прыщи, соответственно – нужен для кожи, склонной к акне. На самом деле это совсем не так.

Подсушивая воспаление, спирт разрушает защитный барьер. Иммунитет кожи ослабевает, и теряет способность бороться с патогенами. В то же время кожное сало позволяет им активно размножаться, что и провоцирует дополнительное высыпания.

Миф: все спирты опасны

На самом деле это тоже не так. Среди опасных спиртов выделяют лишь одноатомный вид.

Сюда входят:

Alcohol, SD Alcohol, Alcohol Denat.

Этанол, этиловый спирт (Ethanol, Ethyl alcohol).

Изопропиловый / пропиловый спирт (Isopropyl alcohol (IPA), Propyl alcohol).

Метанол (Methanol), металлический спирт (Methyl Alcohol).

Бензиловый спирт (Benzyl alcohol).

Разрушая защитный барьер, они делают кожу чувствительной. Эти спирты являются "проводниками" активных веществ, но заодно помогают проникнуть в кожу и вредным компонентам. Но самое опасное их свойство – вызывать апоптоз (гибель) клеток.

Почему их используют в косметике

Это выгодно. Этанол продлевает срок годности средства. Также их добавляют в масляные основы, чтобы испаряясь они оставляли матовый финиш. Кроме того, они выступают в роле антисептика.

Миф: отметка "alcohol-free" означает, что в косметике нет спирта

Не совсем. Иногда это означает, что в составе нет этанола, но при этом есть, например, бензиловый спирт. Поэтому лучше проверить состав.

Полезные (многоатомные, жирные) спирты:

Стеариновый (Stearyl alcohol).

Цетеариловый (Cetearyl alcohol).

Цетиловый (Cetyl alcohol).

Бегениловий (Behenyl Alcohol).

Каприловая кислота (Caprylic Alcohol).

Лауриловый спирт (Lauryl Alcohol).

Они выполняют роль загустителей и эмульгаторов (делают консистенцию удобной для использования), удерживают влагу и являются безопасными даже для чувствительной кожи.