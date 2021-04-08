Косметолог развенчала мифы о спирте в косметике
Вопрос пользы и вреда спирта в косметических средствах – один из самых обсуждаемых и дискуссионных. Большинство косметологов сходятся во мнении, что спирты выполняют сразу несколько важных функций. Более того, их отсутствие делает невозможным существование целых серий косметики.
Источник:инстаграм Foxy Esthetique
Часто сами косметологи и дерматологи, прописывая схему ухода за кожей, добавляют пункт "изъять средства со спиртом". Однако правда ли, что любой спирт так плох? Разберемся вместе с экспертом.
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Миф: спирт помогает справиться с акне
Сегодня существует много мифов о спирте. Например, что спирт подсушивает прыщи, соответственно – нужен для кожи, склонной к акне. На самом деле это совсем не так.
Подсушивая воспаление, спирт разрушает защитный барьер. Иммунитет кожи ослабевает, и теряет способность бороться с патогенами. В то же время кожное сало позволяет им активно размножаться, что и провоцирует дополнительное высыпания.
Миф: все спирты опасны
На самом деле это тоже не так. Среди опасных спиртов выделяют лишь одноатомный вид.
Сюда входят:
- Alcohol, SD Alcohol, Alcohol Denat.
- Этанол, этиловый спирт (Ethanol, Ethyl alcohol).
- Изопропиловый / пропиловый спирт (Isopropyl alcohol (IPA), Propyl alcohol).
- Метанол (Methanol), металлический спирт (Methyl Alcohol).
- Бензиловый спирт (Benzyl alcohol).
Разрушая защитный барьер, они делают кожу чувствительной. Эти спирты являются "проводниками" активных веществ, но заодно помогают проникнуть в кожу и вредным компонентам. Но самое опасное их свойство – вызывать апоптоз (гибель) клеток.
Почему их используют в косметике
Это выгодно. Этанол продлевает срок годности средства. Также их добавляют в масляные основы, чтобы испаряясь они оставляли матовый финиш. Кроме того, они выступают в роле антисептика.
Миф: отметка "alcohol-free" означает, что в косметике нет спирта
Не совсем. Иногда это означает, что в составе нет этанола, но при этом есть, например, бензиловый спирт. Поэтому лучше проверить состав.
Полезные (многоатомные, жирные) спирты:
- Стеариновый (Stearyl alcohol).
- Цетеариловый (Cetearyl alcohol).
- Цетиловый (Cetyl alcohol).
- Бегениловий (Behenyl Alcohol).
- Каприловая кислота (Caprylic Alcohol).
- Лауриловый спирт (Lauryl Alcohol).
Они выполняют роль загустителей и эмульгаторов (делают консистенцию удобной для использования), удерживают влагу и являются безопасными даже для чувствительной кожи.
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