Проте важливо не лише те, що ви нанесете, а й куди, адже саме від техніки нанесення залежить стійкість аромату. Як робити найкраще, ділимось далі.

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Куди найкраще наносити парфуми

Секрет парфумованого шлейфу далеко не у кількості продукту, який ви нанесете на тіло. Важливо правильно обрати ділянку. Найкращим рішенням будуть ті частини, де кровоносні судини щільно прилягають до шкіри. Саме там легко відчувається пульс, тож аромат зможе яскраво розкритись і поєднатись із природним запахом тіла.

Жінкам найкраще наносити парфуми за вухами, на шию саме під нижньою щелепою, волосся та зап'ястя. Експерти здивували і неочікуваними зонами: вони рекомендують розприснути аромат на підколінну ямку, внутрішню сторону ліктя, область живота і грудей. Не бійтесь обирати одразу кілька зон, це лише подовжить дію та інтенсивність аромату.



Нанесіть парфуми на зап'ястя / Фото Pexels

Аби аромат протримався якнайдовше, рекомендуємо перед нанесення парфумерної рідини змастити шкіру неароматизованим лосьйоном або вазеліном.

На які зони наносити не варто

Уникати варто ділянок, де особливо чутлива шкіра або є слизові оболонки, які рідина може пошкодити. Не рекомендуємо наносити парфуми поблизу очей, під пахвами або поруч з інтимною зоною.

Поради щодо нанесення парфумів

Наносимо ароматну речовину безпосередньо на тіло. Не варто розприскувати її у повітря та намагатись зловити краплі – ви лише змарнуєте продукт. Також не варто розтирати парфуми на шкірі чи наносити їх на одяг. У другому випадку ви можете знатно пошкодити річ.

Важливо і правильно зберігати улюблену баночку парфумів. Ванна кімната стане для них не найкращим місцем: вологість, висока температура і світло негативно впливають на якість. Оберіть для парфумерних рідин прохолодне, сухе, темне місце, як-от гардероб.

Наносимо парфуми на відстані 10 – 15 сантиметрів від тіла у 2 – 3 натискання. Більше наносити точно не варто. Краще прихопіть зі собою баночку, щоб освіжити аромат протягом дня, адже навіть найбільш стійкі парфуми можуть вивітрюватись.