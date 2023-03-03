Важливо знайти для покращення сну ті альтернативи, які сприяють вивільненню гормонів серотоніну та мелатоніну. Який продукт слід додати у раціон, розповідаємо далі.

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Для ліквідації цих ризиків знадобиться мелатонін. Цей гормон в організмі відповідає за регуляцію температури тіла вночі, що допомагає вам розслабитись та поринути у міцний сон. Концентрація гормону, на жаль, має властивість знижуватись з віком, що й породжує вікові проблеми зі сном. Відсутність здорового способу життя, погане харчування та постійні стреси лише підкинуть хмизу у вогонь неспання.

Врегулювати ситуацію зможе проста та смачна ягода – терпка вишня.

чання, коли мова заходить про сон. І справді, нашкодити чи навпаки покращити його якість може всього одна позиція у раціоні. Обирати її варто, опираючись на концентрацію мелатоніну.

Нагадаємо, що ваш сон має вирішальний вплив на якість життя, психологічний стан та здоров'я організму. Дослідники попереджають, що нищівних наслідків зазнають ваші когнітивні функції та серцево-судинна система.

Додайте у раціон терпку вишню / Фото Pexels

Терпкі вишні містять високий рівень фітохімічних речовин, включаючи мелатонін, молекулу, яка має вирішальне значення для регулювання циклу сну та неспання у людей,

– зазначено у Європейському журналі харчування.

Виявити позитивний ефект вдалось завдяки рандомізованому дослідженню. Воно показало, що рівень мелатоніну у людей, які вживали вишневий сік, був значно вищий. Цікаво, що при цьому зростав і загальний час сну, і його якість.

Згодом у 2018 році вчені запропонували учасникам іншого дослідження боротись з безсонням за допомогою 0,5 літра терпкого вишневого соку на день. Через два тижні час сну у людей з проблемами зріс на 84 хвилини.