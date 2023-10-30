Спеції не лише надають нашим стравам смаку, але покращують наше здоров’я. Виявляється, що кілька спецій можуть боротися із запаленням, покращувати когнітивні функції, зміцнити здоров’я серця та навіть допомогти схуднути.

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Дієтологиня Крутіка Нанаваті розповіла, що для того, аби отримати вищеперераховані переваги, варто додавати щодня у свій раціон куркуму та корицю.

Куркума

Ця спеція має дивовижні протизапальні властивості, які допомагають запобігати старінню мозку, покращує здоров’я серце та гарно впливає на тіло, оскільки її часто використовують для схуднення.

Дієтологиня зазначає, що куркумін може допомогти у профілактиці серцевих захворювань та покращити когнітивні функції за рахунок зменшення окислювального стресу та запалення. Куркуму можна додавати в різноманітні соуси, супи та страви.

Кориця

Кориця містить протизапальні та антиоксидантні властивості завдяки високому вмісту коричневого альдегіду.

Кориця може знизити кров'яний тиск та рівень холестерину, сприяючи загальному здоров'ю серця,

– зазначила дієтологиня.

Додавайте корицю до вівсянки чи випічки або до напоїв – кави чи чаю.