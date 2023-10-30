Специи не только придают нашим блюдам вкус, но и улучшают наше здоровье. Оказывается, несколько специй могут бороться с воспалением, улучшать когнитивные функции, укрепить здоровье сердца и даже помочь похудеть.

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Диетологиня Крутика Нанавати рассказала, что для того, чтобы получить вышеперечисленные преимущества, следует добавлять каждый день в свой рацион куркуму и корицу.

Куркума

Эта специя имеет удивительные противовоспалительные свойства, которые помогают предотвращать старение мозга, улучшает здоровье сердца и хорошо влияет на тело, поскольку его часто используют для похудения.

Диетологиня отмечает, что куркумин может помочь в профилактике сердечных заболеваний и улучшить когнитивные функции за счет уменьшения окислительного стресса и воспаления. Куркуму можно добавлять в разнообразные соусы, супы и блюда.

Корица

Корица содержит противовоспалительные и антиоксидантные свойства благодаря высокому содержанию коричневого альдегида.

Корица может снизить кровяное давление и уровень холестерина, способствуя общему здоровью сердца,

– отметила диетология.

Добавляйте корицу к овсянке или выпечке или к напиткам – кофе или чаю.