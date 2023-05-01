На цьому переваги цього цитрусового не закінчуються. 24 канал ділиться новим лайфхаком, який точно стане в пригоді кожному.

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Яке є застосування лимона в господарстві

У весняно-літній сезон багатьох жителів квартир та приватних будинків турбує проблема надокучливих мух та інших комах. Справитись з цим допоможе лимон, зокрема його шкірка, яку деякі люди здогадались використовувати для відлякування мух. І це спрацювало.

Для того, аби захистити домівку від надокучливих звуків, варто просто розкласти на підвіконні лимонні шкурки. Таке вікно мухи будуть облітати стороною.



Лимон має чимало застосувань / Фото Pexels

Річ у тому, що комахи не переносять запаху цитрусових. Для соку фрукта можна також знайти практичне застосування – він чудово справиться із неприємними запахами, які також у теплий сезон частіше зустрічаються в домівках.

Інший метод боротьби з комахами

Помічником може стати спрей для відлякування мух, приготований власноруч. У поміч стануть ефірні олії, запах яких ненавидять мухи. Особливо дієві лемонграс, лаванда та м'ята.

Для спокою знадобиться звичайна вода та кілька крапель ефірів. Ідеальною буде лаванда, яка ще й залишатиме у приміщенні приємний свіжий аромат. Також можна приготувати суміш з кількох видів ароматних олій.