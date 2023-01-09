Ключ до ретельного гоління полягає в гострому лезі. Старе, тупе лезо ускладнює процес та потенційно створює ризик порізів та навіть інфекції. То як часто його змінювати – читайте в матеріалі.

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Усе залежить від певних факторів

Сертифікований дерматолог Джессі Ченг каже, що насправді це залежить від кількох факторів.

Якість вашого леза, а також кількість і товщина волосся – усе це впливає на те, як швидко ваше лезо тупиться. Якщо ваша бритва лежить під душем, вона також почне іржавіти та накопичуватиме більше бактерій,

– каже спеціаліст.

Джессі Ченг радить змінювати бритву через кожні 5 – 7 голінь. Це треба робити і раніше, якщо ви бачите накопичення, які не змиваються.

Як зрозуміти, що настав час змінити лезо

Якщо ви забули про кількість голінь, то деякі ознаки можуть допомогти вам визначити, коли потрібно змінити лезо.

Ваша бритва більше не "ковзає" по шкірі

Лезо, щойно з упаковки, легко ковзає по вашій шкірі. Це відчуття гострого леза, що миттєво очищує від волосся.

Коли лезо починає тупитися, бритва не буде так легко прорізати волосся. Натомість ви почнете відчувати, як вона тягнеться по шкірі, іноді навіть смикаючи.

Тупе лезо з важкістю зрізає волосся / Фото Pexels

Гоління не таке ретельне

Чисте та ретельне гоління робить вашу шкіру гладенькою, як у дитини, навіть якщо у вас густе волосся.

З тупим лезом шкіра не буде такою гладкою, і ви зможете відчути й побачити щетину, яку воно залишає.

Більше врослого волосся

Гоління тупим або пошкодженим лезом може подразнити вашу шкіру, спричинити опік бритвою та підвищити ризик врослого волосся.

Якщо ви помітили почервоніння, подразнення та нерівності на шкірі після гоління, час змінити лезо.

Бритва почала ржавіти

Якщо ваша бритва стоїть у вологому середовищі, то може зовсім скоро поржавіти. Вона може накопичити шкідливі бактерії, що спричинять інфекцію.