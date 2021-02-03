Якщо однією з ваших цілей є здорове та довге життя, вам слід подбати про продукти, які сприяють довголіттю. Заморожені ягоди, квасоля, зелень та цільнозерновий хліб – всі вони пов’язані з подовженням вашого життя. Але питання напоїв залишається відкритим. Тож час розібратися, який напій покращує здоров'я та допомагає зберегти молодість.

Джерело: Well and Good

Лікар функціональної медицини та автор книги The Pegan Diet Марк Хайман стверджує, що найкращим напоєм для довголіття є зелений чай. Що особливого в такому звичайному, на перший погляд, напої? Розповідаємо!

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За даними досліджень, зелений чай – це напій з великою кількістю потужних фенольних сполук, які боряться з раком та захищають нашу серцево-судинну систему. Також цей напій багатий катехінами – фітонутрієнтами, які:

мінімізують ламкість і проникність капілярів, нормалізують дихання тканин, запобігають розвитку атеросклерозу,

є потужними антиоксидантами, які нейтралізують вільні радикали;

чинять бактерицидну дію;

захищають генетичний апарат клітини від уразливої дії іонізуючого випромінювання;

гальмують розвиток захворювань Альцгеймера і Паркінсона;

гальмують розвиток онкологічних захворювань;

стимулюють імунітет.



Користь зеленого чаю / Фото Unsplash

Захищаючи нас як від раку, так і від серцево-судинних захворювань, чай однозначно впливає на здорове життя та довголіття.

Огляд кількох досліджень виявив кореляцію між споживанням зеленого чаю та зменшенням кількості серцево-судинних захворювань у країнах Південно-Східної Азії. Дослідження 2018 року також виявило, що у людей, які регулярно п'ють зелений чай знижений ризик вікового зменшення ліпопротеїдів високої щільності (він же "хороший" холестерин).

Доктор Хайман також стверджує, що зелений чай корисний для кишечника. Напій допомагаю росту akkermansia muciniphila – мікроорганізмів, яка підтримує захисну оболонку кишечника:

Низький рівень цих бактерій пов'язаний з аутоімунними захворюваннями, ожирінням, діабетом, хворобами серця і навіть раком.

Враховуючи всі ці переваги, стає зрозуміло, чому Хайман вибрав саме зелений чай, як найкращий напій для довголіття. Щоб не зловживати ним та отримати необхідні елементи, лікар рекомендує пити не більше 2-х чашок зеленого чаю протягом дня.