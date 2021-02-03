Если одной из ваших целей является здоровое и долгую жизнь, вам следует позаботиться о продуктах, которые способствуют долголетию. Замороженные ягоды, фасоль, зелень и цельнозерновой хлеб – все они связаны с удлинением вашей жизни. Но вопрос напитков остается открытым. Поэтому время разобраться, какой напиток улучшает здоровье и помогает сохранить молодость.

Источник: Well and Good

Врач функциональной медицины и автор книги The Pegan Diet Марк Хайман утверждает, что лучшим напитком для долголетия является зеленый чай. Что особенного в таком обычном, на первый взгляд, напитке? Рассказываем!

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По данным исследований, зеленый чай – это напиток с большим количеством мощных фенольных соединений, которые борются с раком и защищают нашу сердечно-сосудистую систему. Также этот напиток богат катехинами – фитонутриентами, которые:

минимизируют ломкость и проницаемость капилляров, нормализуют дыхание тканей, предотвращают развитие атеросклероза,

являются мощными антиоксидантами, которые нейтрализуют свободные радикалы;

оказывают бактерицидное действие;

защищают генетический аппарат клетки от уязвимого действия ионизирующего излучения;

тормозят развитие заболеваний Альцгеймера и Паркинсона;

тормозят развитие онкологических заболеваний;

стимулируют иммунитет.



Польза зеленого чая / Фото Unsplash

Защищая нас как от рака, так и от сердечно-сосудистых заболеваний, чай однозначно влияет на здоровую жизнь и долголетия.

Обзор нескольких исследований обнаружил корреляцию между потреблением зеленого чая и уменьшением количества сердечно-сосудистых заболеваний в странах Юго-Восточной Азии. Исследование 2018 также выявило, что у людей, которые регулярно пьют зеленый чай снижен риск возрастного уменьшения липопротеидов высокой плотности (он же "хороший" холестерин).

Доктор Хайман также утверждает, что зеленый чай полезен для кишечника. Напиток помогает росту akkermansia muciniphila – микроорганизмов, которые поддерживают защитную оболочку кишечника:

Низкий уровень этих бактерий связан с аутоиммунными заболеваниями, ожирением, диабетом, болезнями сердца и даже раком.

Учитывая все эти преимущества, становится понятно, почему Хайман выбрал именно зеленый чай, как лучший напиток для долголетия. Чтобы не злоупотреблять ним и получить все необходимые элементы, врач рекомендует пить не более 2-х чашек зеленого чая в течение дня.