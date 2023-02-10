Науковці мають не надто приємні новини, адже велика частина інформації про психологічні хвороби у цій соцмережі може бути оманливою. Розповідаємо про це детальніше.

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TikTok і психологічні проблеми: який зв'язок

Безперечно, у TikTok є чимало корисних відео, які можуть посприяти покращенню психічного здоров'я. Проте є й такі, які можуть нашкодити, наприклад, встановленням неправильного діагнозу чи рекомендацією ліків.

Для експерименту медичні фахівці проаналізували на правдивість 500 відео у соцмережі, які мали хештег #mentalhealthtips і #mentalhealthadvice. Ролики були про синдром порушення активності й уваги (СПАУ), депресію, тривогу, біполярний розлад і загальні психологічні проблеми.



Будьте обережні щодо відео про психічне здоров'я / Фото Pexels

Головні цифри дослідження

83,7% порад щодо здоров'я вводили в оману, а 14,2% відео транслювали контент, який може бути потенційно шкідливим. У таких відео могли пропонувати ліки для боротьби з симптомами психічних розладів без попередньої консультації з лікарем.

100% інформації щодо СПАУ мали оманливий зміст. Контент про біполярний розлад та депресію також виявився вкрай оманливим – 94,1% та 90,3% відповідно.

Лише 9% користувачів TikTok, які консультували щодо психічного здоров'я, мали відповідну кваліфікацію. І тільки в 1% роликів попереджали про відсутність у людини необхідної освіти.

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Загалом експерти дійшли висновку, що 54% порад містили точну інформацію, а 31% – неточну. Саме тому вони застерігають бути обережними, коли поглинаєте інформацію про психічні проблеми з неперевірених джерел. Ви запросто можете отримати поради чи навіть лікування, що нашкодить. Не забувайте звертатись до відповідних фахівців по допомогу.