Магнітні бурі: що це та чи справді вони впливають на здоров'я людини
У багатьох магнітні бурі асоціюються виключно з негативними моментами: на них списують погане самопочуття, перепади тиску, головні болі та втому. Проте не всі розуміють, що це та чи існує науково обґрунтований зв'язок між магнітними бурями та погіршенням стану здоров'я.
Джерело:24 канал
Правильніше називати такі бурі геомагнітними. Якщо коротко – це один з елементів космічної погоди, яка пов’язана з активністю сонця. Механізм бур простий: коли на сонці відбуваються вибухи, магнітне поле реагує на них коливаннями – це й призводить до комплексу електромагнітних явищ.
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Магнітні бурі мають планетарний характер та чинять глобальний вплив на Землю та навколоземний простір. Під час бурі всі шари земної атмосфери, іоносфера, плазмосфера та магнітосфера видозмінюються – виникає потік енергійних частинок і струму.
Вплив магнітних бур на самопочуття / Фото Pexels
Індукційний ефект магнітної бурі відбивається і на поверхні Землі й зачіпає протяжні провідні системи: лінії електропередач, трубопроводи та інше. Це може призводити до катастроф. Одна з таких трапилася в березні 1989 року, коли в канадській провінції Квебек, внаслідок магнітної бурі, перегоріли трансформатори. Буря тривала 9 годин та нанесла чимало проблем й поза Канадою, зокрема зачепила низьколітаючі супутники. Деякі з них змінили орбіти, деякі – вийшли з ладу.
Якщо магнітні бурі здатні руйнувати техніку, здавалось б, що вже говорити про людей. Однак не всі вірять в опосередкований вплив бур на самопочуття.
Чи дійсно магнітні бурі впливають на здоров'я
Магнітні бурі провокують мігрень / Фото Pixabay
За даними одного дослідження зв’язок між геомагнітною активністю та ризиком інсульту в деяких групах й справді існує. Утім, автори вказують, що питання потребує подальшого вивчення. Тим паче, що ускладнення можуть бути як наслідком магнітних бур, так і реакцією організму на різкі зміни погоди.
В кардіології та неврології лікарі часто стикаються з метеозалежними пацієнтами. Зазвичай це люди з хронічними серцево-судинними захворюваннями (артеріальною гіпотонією, перенесеним інсультом або інфарктом), з захворюваннями опорно-рухового апарату, астенічним синдромом та регулярною мігренню.
Метеозалежність ж або її легша форма – метеочутливість є нетиповою реакцією організму, спричиненою зміною погодних умов. Тобто людина реагує на зміну атмосферного тиску, вітру, сонячного випромінювання. А значить, що справа не лише в магнітній бурі. Така людина може відчувати слабкість і при інших погодніх аномаліях.
Як уникнути ускладнень
У людей літнього віку часто спостерігаються ускладнення / Фото Rawpixel
Магнітна буря може викликати такі симптоми:
- перепад артеріального тиску;
- запаморочення та головний біль;
- дискомфорт у м'язах;
- загострення хронічних захворювань;
- нудоту;
- безсоння або сонливість;
- підвищену дратівливість.
Для полегшення стану застосовується симптоматична терапія, рекомендовано використовувати лікарські засоби, які усунуть дискомфорт, спричинений аномалією. Якщо це серцеві проблеми – потрібна консультація кардіолога і використання спеціальних препаратів. Якщо загострилися хронічні хвороби – зверніться до свого терапевта. При активізації старих травм, слід відвідати хірурга.
Для особливо чутливих людей рекомендовано відмовитися від кофеїну та загалом переглянути свій раціон та режим дня: менше сидіти за комп'ютером чи телевізором, більше гуляти, додати легкі фізичні навантаження та спати 7 – 8 годин.
Для зменшення симптомів проводьте більше часу на свіжому повітрі / Фото Rawpixel
Також потрібно враховувати, що є пацієнти, які щодня стежать за метеоситуацією та починають нервувати з приводу прийдешніх магнітних бур заздалегідь. Цілком ймовірно, що саме ці переживання та тривожні очікування магнітних бур можуть спровокувати сплески підвищеного артеріального тиску, зниження працездатності чи мігрені. Тож психосоматика – ще один фактор, який варто враховувати під час погіршення самопочуття.
Якщо ви все ж переживаєте, що самостійно не впораєтеся з геомагнітними збуреннями, варто заздалегідь підготуватися до складного періоду: перейти на здорове харчування, додати більше активності та, при потребі, поговорити про свої хвороби з лікарем, який призначить відповідне лікування. Ці прості кроки допоможуть зменшити дискомфортні симптоми та пережити магнітні бурі з мінімальним стресом.
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