6 унікальних переваг меду для здоров'я

Мед – чудова альтернатива цукру. Завдяки корисним сполукам, як-от антиоксиданти й прополіс, здоров'я отримує чимало користі.

Щоб зі ще більшою охотою вживати мед або ж полюбити з нуля, розповідаємо про 6 його переваг для здоров'я. Деякі вас приємно здивують.

До слова Ці 3 продукти аж на третину знижують ризик розвитку деменції

Чому потрібно їсти мед

Поживні речовини

Мед – це по суті цукор, але без жирів і лише з незначною кількістю білків та клітковини. Попри це, у ньому є корисні для здоров'я рослинні сполуки – поліфеноли, які дозволяють запускати біохімічні процеси, що призводять до профілактики захворювань, очищення від токсинів, прискорення метаболізму.

В одній столовій ложці меду, тобто у 20 грамах, ви знайдете:

61 калорію;

0 грамів жирів;

0 грамів білків;

17 грамів вуглеводів;

0 грамів клітковини;

1% денної норми рибофлавіну;

1% денної норми міді.

Антиоксиданти

Мінімально оброблений мед містить багато важливих біологічно активних рослинних сполук і антиоксидантів, як-от флавоноїди та фенольні кислоти. Темні сорти, як правило, містять більше антиоксидантів, ніж світлі. Вони зменшують ризик передчасного старіння, діабету другого типу та хвороб серця.



Вже додавайте мед до свого раціону / Фото Pexels

Вплив на рівень цукру у крові

Вживати мед краще, ніж цукор. Хоч він і підвищує його рівень у крові, але вищезгадані антиоксиданти захищають від метаболічного синдрому та діабету 2 типу. Також вчені виявили, що бджолиний продукт може підвищувати рівень адипонектину – гормону, який зменшує запалення і покращує регуляцію рівня цукру в крові.

Здоров'я серця

Мед може допомогти знизити кров'яний тиск, поліпшити рівень жиру в крові, регулювати серцебиття і запобігти загибелі здорових клітин. Усі ці фактори покращують роботу і здоров'я серця, хоча потрібно більше досліджень на цю тему.

Боротьба з кашлем

Мед може стати чудовим помічником при кашлі у дітей та навіть покращити сон під час хвороби. Однак, не давайте продукт дітям до 1 року через ризик ботулізму.

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Легко додати до раціону

Не потрібно нічого вигадувати. Мед чудово підходить для підсолоджування простого йогурту, кави або чаю, використання у кулінарії та випічці.