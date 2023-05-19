6 уникальных преимуществ меда для здоровья
Источник:HealthLine
Мед – отличная альтернатива сахару. Благодаря полезным соединениям, таким как антиоксиданты и прополис, здоровье получает немало пользы.
Чтобы с еще большей охотой употреблять мед или полюбить с нуля, рассказываем о 6 его преимуществах для здоровья. Некоторые вас приятно удивят.
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Почему нужно есть мед
Питательные вещества
Мед – это по существу сахар, но без жиров и только с незначительным количеством белков и клетчатки. Несмотря на это, в нем полезные для здоровья растительные соединения – полифенолы, позволяющие запускать биохимические процессы, приводящие к профилактике заболеваний, очищению от токсинов, ускорению метаболизма.
В одной столовой ложке меда, то есть в 20 граммах, вы найдете:
- 61 калорию;
- 0 граммов жиров;
- 0 граммов белков;
- 17 граммов углеводов;
- 0 граммов клетчатки;
- 1% дневной нормы рибофлавина;
- 1% дневной нормы меди.
Антиоксиданты
Минимально обработанный мед содержит много важных биологически активных растительных соединений и антиоксидантов, таких как флавоноиды и фенольные кислоты. Темные сорта, как правило, содержат больше антиоксидантов, чем светлые. Они уменьшают риск преждевременного старения, диабета второго типа и заболеваний сердца.
Уже добавляйте мед в свой рацион / Фото Pexels
Воздействие на уровень сахара в крови
Употреблять мед лучше, чем сахар. Хотя он повышает его уровень в крови, но вышеупомянутые антиоксиданты защищают от метаболического синдрома и диабета 2 типа. Также ученые обнаружили, что пчелиный продукт может повышать уровень адипонектина – гормона, уменьшающего воспаление и улучшающего регуляцию уровня сахара в крови.
Здоровье сердца
Мед может помочь снизить кровяное давление, улучшить уровень жира в крови, регулировать сердцебиение и предотвратить гибель здоровых клеток. Все эти факторы улучшают работу и здоровье сердца, хотя требуется больше исследований на эту тему.
Борьба с кашлем
Мед может стать отличным помощником при кашле у детей и даже улучшить сон во время болезни. Однако, не давайте продукт детям до 1 года из-за риска ботулизма.
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Легко добавить в рацион
Не нужно ничего придумывать. Мед отлично подходит для подслащения простого йогурта, кофе или чая, использования в кулинарии и выпечке.