У випадку з хворобою Альцгеймера допомогти може не лише ведення здорового способу життя, а й вживання окремих продуктів. Розповідаємо, яких саме.

До слова Ця проста вправа захистить від деменції

Які продукти зменшують ризик розвитку деменції

Серед найвідоміших продуктів називають лосось, горіхи та насіння, рибу, авокадо, темний шоколад, а також чорницю. До цього суперсписку за результатами останніх досліджень додались ще троє.

Вчені з Університету Раш, що у Чикаго, запевняють, що значно зменшити ризик розвитку хвороби Альцгеймера допоможуть зелений чай, яблука і шпинат.

Такі висновки зробили після тривалого й докладного експерименту, в якому взяли участь 961 людина, віком від 60 до 100 років. В учасників на 32% знизився ризик розвитку небезпечного захворювання. Посприяв цьому високий вміст флавоноїдів у цих 3 суперпродуктах.



Яблука зменшують ризик хвороби Альцгеймера / Фото Pexels

Річ у тім, що флавоноїди є корисними для нашого організму. При щоденному споживанню сповільнюється погіршення процесів загального пізнання, функціонування епізодичної, семантичної й робочої пам'яті, швидкості сприйняття.

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