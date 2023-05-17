Також важливо знати, як регулярне вживання газованої води впливає на людський організм. Розповідаємо, що про це кажуть сертифіковані дієтологи.

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Чи можна щодня вживати газовану воду

Газована вода може стати чудовим способом досягти цілей гідратації. Звісно, це набагато кращий вибір, ніж солодкі газовані напої чи соки. Проте не усю воду можна пити. Перед вживанням потрібно обов'язково перевірити вміст напою і переконатись, що у ньому немає цукру чи штучних інгредієнтів.

Людям з проблемами зі шлунком, наприклад, треба уникати підсолоджувачів (мальтиту і сорбіту), адже це може викликати здуття чи діарею. Якщо ж у напої лише вода, натуральні ароматизатори чи фрукти, то вживати його можна.



Не зловживайте газованою водою / Фото Pexels

Важливо зробити так, щоб газована вода була доповненням до звичайної. Якщо ж ви вживатимете лише воду з газами, це матиме кілька побічних ефектів – відрижка, відчуття здуття живота або газоутворення. Щоб уникнути цього, не варто споживати газованих напоїв понад 350 мілілітрів на день. Солодкі води ще більше підвищують ймовірність цих процесів.

Якщо ви питимете забагато, про це вам скажуть зуби, які почнуть руйнуватись. Дієтологиня Крістен Джексон наголошує, що газована вода має злегка кислу вагу, тому надмірне споживання часто призводить до руйнування емалі.

Загалом щоденне вживання води з газами не матиме негативного впливу, якщо дотримуватись рекомендацій щодо кількості. І пам'ятайте, що звичайну воду вона не замінить, коли йдеться про зволоження організму.