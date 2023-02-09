Щоразу, коли вам важко заснути, використовуйте цю просту техніку дихання. Вона допомагає заспокоїти бурхливий розум і неспокійне тіло всього за кілька хвилин.

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Техніка дихання 4 – 7 – 8

Цей метод дихання був розроблений Ендрю Вейлом – доктором медичних наук, професором медицини та охорони здоров'я, засновником і директором Центру інтегративної медицини.

Техніка дихання 4 – 7 – 8 походить від давньої йогічної традиції. Це практика свідомого контролю дихання. Техніки навмисного дихання, такі як повільне, глибоке дихання, дихання животом і дихання однією ніздрею, використовують для компенсації надмірної активності симпатичної нервової системи (системи стресу), регулювання тривоги та сприяння стану глибокої релаксації.

Як виконувати

Ви можете виконувати дихальний метод 4 – 7 – 8 будь-де і будь-коли. Наприклад, коли лежите в ліжку, намагаючись заснути, перед нервовою зустріччю або після напруженої розмови за обіднім столом. Ось як виконувати:

вдихніть через ніс, порахувавши до чотирьох;

затримайте дихання, порахувавши до семи;

видихніть через стиснуті губи, порахувавши до восьми.

Психотерапевт Сюзанна Бергманн рекомендує повторити цей цикл чотири рази для початку.

Тренуйтеся з дуже легкими, а не сильними вдихами. Якщо ви відчуваєте легке запаморочення, спробуйте прискорити відлік (не потрібно рахувати ідеальні секунди).