Якщо порівнювати корисні та шкідливі властивості мідій, то користь однозначно переможе. 24 канал розповідає про обидві сторони медалі.

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Яка користь і шкода мідій

Цей морепродукт тішить людський організм одразу 3 суперперевагами – якісним білком, низькою калорійністю і великою кількістю вітамінів. У 100 грамах мідій ви знайдете 12 – 13 грамів білків, 25% денної потреби в ізолейцині, який відповідає за ріст м'язів, 20% денної потреби у лізині, 20% денної потреби у треоніні, який має антистресові властивості.

Мідії можна вживати, якщо намагаєтесь схуднути. У 100 грамах є 77 кілокалорій, 2 грами жирів та 50% добової потреби в омега-3 (0,5 грама). Це стосується мідій у свіжому і відвареному вигляді.



Мідії потішать вітамінами / Фото Pexels

Окрім купи вітамінів та селену (Е, В і D), цей продукт ще багатий фосфатидами, що позитивно впливають на роботу печінки. Молюски можуть покращувати роботу мозку, повертати колишню гостроту зору й знижувати ризик розвитку раку. Варто вживати мідії при різних хворобах крові, адже вони стимулюють процес кровотворення.

Проте цю користь відчують не усі. Річ у тім, що мідії не варто їсти людям при подагрі, адже пурини, що є у ній, погіршують стан суглобів. Варто також пам'ятати, що молюски є сильним алергеном, тому вперше треба їх куштувати дуже обережно. У жодному разі не треба їсти мідії, зібрані поблизу екологічно неблагополучних об’єктів – портів, причалів тощо.