Если сравнивать полезные и вредные свойства мидий, то польза однозначно восторжествует. 24 канал рассказывает об обеих сторонах медали.

Интересно Бессонница может привести к смертельной болезни: вот что говорят ученые

Какая польза и вред мидий

Этот морепродукт услаждает человеческий организм сразу 3 суперпреимуществами – качественным белком, низкой калорийностью и большим количеством витаминов. В 100 граммах мидий вы найдете 12 – 13 граммов белков, 25% дневной потребности в изолейцине, который отвечает за рост мышц, 20% дневной потребности в лизине, 20% дневной потребности в треонине, обладающем антистрессовыми свойствами.

Мидии можно употреблять, если пытаетесь похудеть. В 100 граммах есть 77 килокалорий, 2 грамма жиров и 50% суточной потребности в омега-3 (0,5 грамма). Это касается мидий в свежем и отварном виде.



Мидии порадуют витаминами / Фото Pexels

Кроме кучи витаминов и селена (Е, В и D), этот продукт еще богат фосфатидами, положительно влияющими на работу печени. Моллюски могут улучшать работу мозга, возвращать былую остроту зрения и снижать риск рака. Следует употреблять мидии при разных болезнях крови, ведь они стимулируют процесс кроветворения.

Однако эту пользу ощутят не все. Дело в том, что мидии не стоит есть людям при подагре, ведь имеющиеся в ней пурины ухудшают состояние суставов. Следует также помнить, что моллюски являются сильным аллергеном, поэтому впервые нужно их пробовать очень осторожно. Ни в коем случае не нужно есть мидии, собранные вблизи экологически неблагополучных объектов – портов, причалов и т.п.