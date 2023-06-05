Існує чимало міфів і про те, що сидіння на холодній поверхні може призвести до проблем зі здоров'ям. Найпоширеніший "лякає" нас запаленням сечового міхура.

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Якщо сидіти на холодному, чи може бути цистит

Ви будете здивовані, але популярна інформація про небезпеку сидіння на холодному насправді не має жодного наукового обґрунтування.

Переохолодження чи запалення певної ділянки тіла дійсно може виникнути, якщо тривалий час перебувати на вулиці в лютий мороз. Або ж, коли температура, навіть вища за 0, проте є велика вологість повітря та сильний вітер, який дме на відкриту частину тіла. У всіх інших випадках, особливо за добрих погодних умов, дуже складно переохолодитися. Організм сам підтримує оптимальну температуру внутрішніх органів, тому ваш сечовий міхур та інші органи переважно захищені,

– пояснює Уляна Супрун.

Максимум ваше тіло може своєрідно відреагувати на сидіння на холодній поверхні, тобто виникне оманливе відчуття потреби частого сечовипускання. Поява таких симптомів не свідчить про захворювання, це здорова реакція тіла на подразник – холод. Відтак коли ви зігрієтеся, неприємне відчуття зникне.

Про наявність запалення сечового міхура варто замислитись, якщо ви відчуваєте печіння або біль під час сечовипускання. Найчастіше причиною таких симптомів є не сидіння на холодному, а наявність бактеріальної інфекції: до сечового міхура або сечовивідних шляхів потрапляють бактерії, які викликають запалення. Погода за вікном ніяк не впливає на темпи потрапляння бактерій.



Запалення виникає внаслідок потрапляння інфекції / Фото Pexels

Якщо випадки запалення у вас трапляються 2 – 3 рази на рік, варто ретельно спланувати лікування з лікарем та подбати про надійну профілактику.

Дослідники кажуть, що чудовим методом попередження повторного запалення може бути зміна способу життя. Також рекомендовано регулярно вживати багато води та дотримуватися правила сечовипускання після статевого акту.

Спричинити цистит можуть і неінфекційні причини: деякі засоби контрацепції, травми, алергічні стани, певні ліки, проте не сидіння на холодній поверхні або купання у прохолодній воді.