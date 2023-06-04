Попри неймовірний смак та низку поживних речовин, полуницю не рекомендовано вживати певним категоріям людей. 24 канал розповідає, кому саме.

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Кому не можна їсти полуницю

Перше категорія людей – алергіки. Ця червона ягода може спровокувати почервоніння шкіри, свербіж, нудоту, діарею, біль у животі чи навіть набряк гортані. А саліцилати, які є в полуниці, можуть викликати кропив'янку.

Є певні обмеження для дітей, вагітних чи мам, що годують. Дітям до 1 року категорично не можна вживати ягоду, найкраще – після 3 років, адже до цього часу існує небезпека харчових розладів і отруєнь, адже організм ще дуже чутливий до "хімії". Жінкам, які годують грудним молоко, теж варто утриматись, адже є ризик появи алергії в немовлят.



Полуниця рекомендована не всім / Фото Pexels

Відмовитись від полуниці потрібно людям із проблемами зі шлунково-кишковим трактом. Особливо, якщо у вас є певні загострення, як-от гастрит, виразкова хвороба шлунка або дванадцятипалої кишки. Все через вміст щавлевої та саліцилової кислоти, що подразнює слизову оболонку шлунка.

Якщо у вас є певні хвороби нирок, не варто їсти багато цього продукту. Річ у тім, що в ньому міститься оксалат натрію, який може спровокувати появу каменів у нирках.

У разі прийому ліків проти тиску на основі енапрілу треба забути про полуницю. Таке поєднання призводить до додаткового навантаження на нирки.

До слова Чим корисна полуниця і кому її краще не їсти

Ще одна дуже важлива порада експертів: не треба вживати полуницю на голодний шлунок чи відразу після основного приймання їжі. Це допоможе уникнути проблем з травленням.