Воздержитесь от манго при пищеварительных расстройствах и диарее (слабительный эффект от плода только усугубит проблему), заболеваниях поджелудочной железы (панкреатит), остром воспалении желудка (гастрит) или печени (гепатит).

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Манго не рекомендуется сочетать с алкоголем. Мякоть плодов затрудняет выведение этилового спирта из организма, поэтому его не следует совмещать со спиртными напитками.



Если употреблять фрукт в больших количествах – может произойти расстройство желудка. Вы получите боль в животе, злутье и понос. Медики советуют употреблять только одно манго в день.



Несколько причин, почему манго может быть вредным / Фото с Todo Wafi

Родителям следует обратить внимание на то, что фрукт не следует давать детям до 3 лет. И хотя этот фрукт мягкий, малышам он совсем не рекомендован в таком маленьком возрасте.

Что интересно, фрукт может причинить вред людям, у которых хроническая подагра. Также манго может нанести вред, если съесть его недозрелым. Тогда фрукт может вызвать раздражение желудка и дыхательных путей.

Людям с диабетом и лишним весом (в том числе ожирением) следует отказаться от высушенных плодов. В противном случае, вы столкнетесь с резкими скачками сахара.