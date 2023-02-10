Чи може вживання молока полегшити печію? Є певні докази того, що вміст кальцію та білка в молоці покращують самопочуття.

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Користь кальцію

Дослідження за участю 11 690 людей показало, що високе споживання кальцію з їжею пов'язане зі зниженим ризиком рефлюксу (печії) у чоловіків.

Кальцій також є важливим мінералом для тонусу м'язів. Люди з гастроезофагеальною рефлюксною хворобою (ГЕРХ), як правило, мають ослаблений нижній стравохідний сфінктер – м'яз, який зазвичай перешкоджає поверненню вмісту шлунка.

Дослідження за участю 18 людей із печією показало, що прийом карбонату кальцію спричиняє підвищення м'язового тонусу в 50% випадків. Тобто прийом цієї добавки може бути ще одним способом запобігти печії.



Молоко може допомогти завдяки вмісту кальцію / Фото Unsplash

Білок має суперечливі переваги

Дослідження за участю 217 людей із печією показало, що ті, хто споживав більше білка, мали меншу ймовірність появи симптомів.

Дослідники вважають, що білок може допомогти в лікуванні печії, оскільки він стимулює секрецію гастрину. Гастрин – це гормон, який сприяє спорожненню вмісту шлунка. А це означає, що залишиться менше їжі для можливого повернення.

Однак гастрин також бере участь у секреції шлункової кислоти, що може призвести до посилення печіння в грудях. Тому незрозуміло, чи білок у молоці запобігає, чи посилює печію.

Молоко може погіршувати печію

Одна чашка незбираного молока містить 8 грамів жиру. А дослідження показують, що жирна їжа є звичайним провокатором печії.

Крім того, оскільки жири перетравлюються довше, ніж білки та вуглеводи, вони затримують спорожнення шлунка. Це означає, що шлунок випорожнює свій вміст повільніше. А це стає проблемою для людей, які страждають від печії.

Якщо ви не хочете відмовлятися від вживання молока, то купуйте знежирене (0 – 2,5 грама жиру).

Висновок

Молоко має свої плюси і мінуси, коли мовиться про полегшення печії. Якщо ви бачите, що воно вам допомагає, можете пити. Однак обирайте краще знежирене.