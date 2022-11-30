Проте головним фактором який припинить існування нас на планеті, може бути втрата можливості розмножуватись. З чим це може бути пов'язано, розповідаємо далі.

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Людство може втратити здатність розмножуватись

Команда вчених на чолі з ізраїльським керівником виявила, що хімічні речовини, які є у повітрі, впливають на гормони та знижують рівень народжуваності. Раніше про це писала епідеміологиня з Медичної школи Ікана на горі Синай в Нью-Йорку у своїй книзі "Зворотний відлік". Вона змогла виявити, що з 1973 року кількість сперматозоїдів у чоловіків при еякуляції впала на 62%.

За ретельніший аналіз та додаткові експерименти взялись вчені спільно з авторкою теорії Свон. Аналіз проводили на основі сотень рецензованих досліджень, що дозволило вивести нову статистику.

Ми повинні бути вражені та налякані цим відкриттям. Тенденція до зниження очевидна. Це надзвичайна знахідка, і я відчуваю відповідальність передати її світові. Зниження є цілком реальним і воно, здається, прискорюється,

– зазначає керівник дослідження Хагай Левін.



Вчені повідомляють про можливу втрату можливості розмножуватись / Фото Pexels

Наразі чисельні дані кажуть, що кількість сперматозоїдів знизилася на 62%, тож середній показник становить 49 мільйонів на один мілілітр сперми. Гранична межа ВООЗ становить 15 мільйонів на мілілітр, проте не варто сприймати цю інформацію, як позитивну, адже тенденція падіння кількості набирає нових темпів.

Зниження кількості сперматозоїдів – це не лише проблема чоловічої фертильності, вчені зазначають, що йдеться про комплексний негативний вплив на здоров'я: зростають ризики розвитку хронічних захворювань, раку яєчок і скорочення тривалості життя.

Причиною є чи не все, що нас оточує, – хімікати, з якими організм стикається щодня: пластик, шкідливі відходи виробництв чи навіть парфуми. Вчені припускають, що небезпека може бути пов'язана з конкретними речовинами: фталати, бісфенол А й антипірени. Їх почали активно виробляти та використовувати у виробництвах після 1950 року, коли й були помічені перші негативні зміни.