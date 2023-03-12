Здається, йому вдалось зробити обнадійливе відкриття для одностатевих пар та тих, хто страждає через безпліддя. Про неймовірне відкриття, яке вже вдалось презентувати на великій генетичній конференції, розповідаємо у нашому матеріалі. Цікаво Чому з віком у людей збільшується живіт: головні причини та способи боротьби Як вчені знайшли рішення проти безпліддя Дослідник Кацухіко Хаяші працює в Університеті Осаки. Чоловік вразив наукову спільноту своїм новим відкриття: він зміг перетворити чоловічі XY хромосоми на жіночі XX. Вже не один рік він працював над пошуком рішень та створенням нових методів лікування безпліддя. Поки вдалось зробити поєднання за допомогою самців мишей. Вчений взяв клітину їхньої шкіри та перетворив на стовбурову. На цьому конвертації не завершились, адже один вдалий експеримент став поштовхом до подальших відкриттів.

Вчені зможуть лікувати безпліддя / Фото Pexels

Напочатку дослідження була взяла чоловіка клітина, яка мала XY-хромосому. У процесі наукової роботи команді вчених під керівництвом Кацухіко вдалось видалити Y-хромосому та дублювати Х-хромосому. Х та Х "склеїли" разом і вийшла запрограмована стовбурова клітина, яка цілком готова для перетворення на яйцеклітину.

Це революційне відкриття дозволяє надалі застосовувати цю технологію для допомоги безплідним парам, у яких жінки не можуть продукувати власні яйцеклітини. Надія на продовження роду з'явились і в одностатевих пар.

Професор попереджає, що його відкриття потребує ще низки випробувань та вивчень, адже це лише початкові результати. Хаяші зазначає, що яйцеклітини, які вдалось створити, мали низьку якість. Та й говорити поки про безпечні випробування на людських організмах складно.