Дослідження Девіда Маккарті, економіста з Університету Джорджії, та По-Лін Вана, експерта з управління ризиками та страхування з Університету Південної Флориди, каже, що рекордна тривалість життя не за горами.

Дізнавайтесь Дуже дивно, але ефективно: 7 ранкових звичок здорових людей

Чому життя після 2060 року може бути тривалішим

Наразі людей, вік яких сягає понад 100 років, чимало. Але згідно з аналізом, можна очікувати, що ті, хто народяться у 2060 роках, житимуть аж до 130 років. Такі висновки були зроблені на основі функції, відомої як Закон Гомперца.

Це статистичний розподіл, що описує смертність людини та більшості багатоплідних тварин. Відповідно до закону, смертність є сумою незалежного і залежного (зростає з віком та описує старіння організму) від віку компонентів. Так можна оцінити вік, у якому можна досягти передбачуваного плато смертності.



Це дозволить жити довше / Фото Pexels

Якщо максимальний вік Гомперца (GMA) не змінюється у кількох груп, це дозволяє припустити, що є вік, який люди максимально можуть прожити. У цьому допоможе сучасна медицина, яка сприятиме уникненню хвороб і травм.

Тривалий час GMA був порівняно стабільним. Але тепер низка факторів дозволяє жити довше. Величезний стрибок демонструють особи, народжені між 1910 і 1950 роками. Люди, яким від 70 до 110 років зараз, при правильних дослідженнях можуть спрогнозувати відтермінування смертності на 10 років.

Якщо ж врахувати, що сучасна медицина розвивається шаленими темпами разом із соціальним забезпеченням, то наші нащадки після 2060 року можуть отримати реальний шанс жити якомога довше.