Пропонуємо вам 7 дивних, але ефективних і нескладних ранкових ритуалів, які зроблять вас здоровішими. Не вірите? Розповідаємо та аргументуємо далі.

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Дивні, але корисні ранкові вправи

Очистіть язик

Це може бути неприємно, але ну дуже корисно. Під час сну ваше тіло переходить у режим детоксикації, а токсини накопичуються на язиці. Коли вранці ви їх забираєте, то покращуєте здоров'я ротової порожнини. Дослідження кажуть, що це може поліпшити ваше відчуття смаку, зменшити неприємний запах з рота і навіть допомогти з травленням.

Полощіть рот олією

Ідея полягає в тому, щоб витягнути токсини з вашого організму. Для цього візьміть столову ложку органічної олії (кокосової, кунжутної або соняшникової), помістіть у рот та полощіть протягом 15 – 20 хвилин. Виплюньте суміш, не ковтаючи її, добре промийте рот теплою водою та почистіть зуби.

Не чіпайте телефон

Згідно з опитуванням, 71% людей перевіряють свій телефон протягом 10 хвилин після пробудження. Але це може підвищити рівень стресу і знизити денну продуктивність. Цей час краще приділити розмові з партнером та насолоді ранком, що дасть енергії на решту дня.



Після пробудження контакту з телефоном краще уникати / Фото Pexels

Тренуйте мозок

Форми можуть бути різними – від читання книг до розгадування головоломок. Це вранці допоможе мозку зібратись та бути продуктивним.

Пийте воду з сіллю

Ви ж чули про користь від вживання води вранці. А як щодо додавання до неї гімалайської солі, яка містить понад 80 мінералів та елементів? Додайте одну щіпку до склянки води та випийте її натщесерце. Це може сприяти травленню, покращенню метаболізму й підвищенню енергійності.

Копіюйте кота чи пса

Помічали, як домашня тваринка вранці потягується? На це є вагома причина, адже розтяжка покращує кровообіг, гнучкість і діапазон рухів, заспокоює розум і тіло, вивільняє ендорфіни.

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Не втікайте від світла

Спробуйте вийти на вулицю й насолодитись природним світлом одразу після пробудження. Достатньо усього кілька хвилин. Якщо немає такої можливості, то хутчіше відкривайте штори і впускайте світло, яке вивільняє серотонін – гормон, що підвищує настрій.