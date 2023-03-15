Вчені з Південно-Західного медичного центру Техаського університету знайшли рішення. Ділимось із вами деталями.

Читайте також Кава з молоком небезпечна: пояснюємо чому

Речовина, яка допоможе швидко протверезіти

Дослідженням керував доктор Стівен Кілер. Саме під його керівництвом науковці дізнались, що ін'єкція гормону FGF21 (фактор росту фібробластів 21) має здатність швидко розщеплювати алкоголь у крові. Цей гормон продукує печінка, він сприяє регуляції обміну речовин та зниженню споживання цукру.

Водночас тварини інколи вживають натуральні цукри, що провокує "виробництво" подібних ферментів для розщеплення етанолу або ж чистого спирту. Тож FGF21 спробували перевірити саме на цих істотах.

Етанол вкололи мишам, а далі – гормон (лише частині групи). Ті гризуни, яким його ввели, протверезіли значно швидше, ніж решта. На це вказували відновлення рефлексів з великою швидкістю. Раніше експеримент проводили на мавпах – FGF21 вдвічі знизив засвоєння алкоголю.



Нове відкриття вчених дивує / Фото Pexels

Дослідження є важливим для здоров'я людей, адже гормон зможе захистити від ризиків розвитку раку, печінкової недостатності, високого кров’яного тиску, депресії та інших психічних розладів. Західні суспільства теж виграють від цього, адже лікування наслідків алкоголізму обходиться у сотні мільярдів на рік.

Великі сподівання покладають і вчені. Це відкриття може допомогти позбутись тяги до спиртного та зменшити її наслідки, зокрема й сприяти протверезінню.