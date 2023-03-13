Кава з молоком є доволі поживним продуктом. Проте вона може бути шкідливою та навіть небезпечною для нашого організму. Розповідаємо про причини детальніше.

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Яка небезпека від вживання кави з молоком

Цей напій є табу для людей, які хочуть схуднути. Окрім того, що молоко є доволі калорійним, до нього часто ще додають цукор та споживають зі солодким десертом. У комплексі це просто "бомба" з великою кількістю важких вуглеводів, через що напій вважають калорійним.

У середньому лате міститься від 180 до 250 кілокалорій (залежно від жирності молока та цукру). У 100 грамах торта, наприклад, 300 кілокалорій. А ще інколи люди, вираховуючи калорійність кави, забувають враховувати додані вершки, цукор чи сироп. Цифра виходить не такою великою, чим вони себе і заспокоюють.



Будьте обережними з кавою з молоком / Фото Pexels

Але не калорійністю єдиною. Ті, хто мають проблеми з печінкою, повинні відмовитись від цього напою, адже у молоці чимало жирів і цукру. Також її варто виключити з раціону людям, у яких нездорова травна система, адже їм не можна жирних продуктів.

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Не рекомендовано пити каву особам з гастритом, виразкою, холециститом, гастродуоденітом, підвищеною кислотністю тощо. Можуть бути і негативні наслідки для роботи нирок та шлунка загалом.