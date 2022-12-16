Чхнути з розплющеними очима – завдання не з простих. Для цього потрібно багато тренуватися, але чи не марними будуть спроби – зараз ви це дізнаєтесь.

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Чому ми чхаємо

Чхання, яке в медицині називається стернутацією, є реакцією на подразнення чи лоскіт всередині носа. Це можна описати як раптовий і потужний викид повітря.

Чхання – це спосіб вашого тіла позбутися небажаних частинок із носових ходів. Підраховано, що чхання виводить близько 100 000 мікробів.

Серед типових причин чхання:

пил;

алергія;

застуда та грип;

холодне чи сухе повітря;

забруднене повітря;

деякі спеції тощо.

Також можна чхати під час вищипування брів. Коли ви вищипуєте волосинки, це дратує нервові закінчення на обличчі. Подразнення викликає імпульс до носового нерва, викликаючи чхання.

Чхання виникає через низку причин / Фото Pexels

Чи можливо чхати з розплющеними очима

Чхання включає вегетативний рефлекс, який заплющує очі. Вегетативний рефлекс – це рухова дія, яку ваше тіло робить у відповідь на подразник. Це не передбачає свідомого рішення.

Можна чхнути з розплющеними очима, але більшість людей повинні докласти зусиль, аби подолати рефлекс.

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