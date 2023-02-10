Альтернативні методи освітлення помешкань кожен трактує у своєму контексті, зокрема й гаманцевому: хтось вмикає власну підстанцію і забуває про проблеми, а хтось обходиться звичними та бюджетними методами. Чи вплине погіршення освітлення на ваш зір та для кого це становить потенційну небезпеку, розповідаємо далі.

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Чи впливає погіршення освітлення на зір

У вечірній час природно зростає навантаження на очі, а людина рідше кліпає. Тож темрява сама по собі може стати травматичною для зору і спричинити відчуття піщинки всередині, дискомфорт, сльозотечу та почервоніння. Відключення світла та використання неякісних альтернатив можуть лише збільшити ризики.

При поганому освітленні важче правильно сфокусувати очі, але це не має постійного впливу на структуру очей. Крім того, будь-яка надмірна зорова діяльність зменшує частоту моргань і призводить до дискомфорту та пересихання,

– пояснює лікар зі США Кім.



Подбайте про якісне освітлення / Фото Pexels

Зрозуміти, що у вас неправильне освітлення, можна за певними симптомами: швидка втома та головні болі. Якщо ви стикаєтесь з цими ознаками, варто задуматись над покращенням джерел. У групі підвищеного ризику погіршення зору також опинились ті, хто має вади зору: короткозорість, далекозорість, косоокість, глаукому. Через брак освітлення очі втомлюються швидше, тож ви можете не лише погіршити стан зору, але й виявити захворювання, яких раніше не помічали. При появі нових симптомів та змін варто звернутись за консультацією до спеціаліста.

Офтальмологиня Вікторія Ратушнюк також каже, що у темряві не варто користуватись ґаджетами, адже вони випромінюють синє світло, яке впливає на сітківку та може спровокувати прогресування захворювань очей.

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Все ж основною "авдиторією" погіршень зору є діти. Їхні очі ще у процесі росту та розвитку, тож потребують особливо щадного "догляду" та якісного освітлення. Для них відключення будуть мати в рази гірші наслідки, ніж для зору дорослого. Діти в умовах недостатнього освітлення дуже напружують очі, більш сконцентровано вдивляються та ближче нахиляються до предметів.

Медикиня каже, що особливу загрозу для дітей несуть свічки та недостатнє штучне освітлення. Такі альтернативи категорично заборонені для неповнолітніх.