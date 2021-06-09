Ось чому вчені використовують аналіз ходи як діагностичний інструмент, щоб виявити м’язові чи неврологічні проблеми, а також схильність до розвитку хвороби Паркінсона.

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За манерою ходьби також можна визначити настрій людини. Наприклад, в гніві ми чинимо більший тиск на підошви, ніж коли втомлено тягнемо за собою ноги.

Хода

Наша хода – це наш унікальний шаблон ходьби. Вона поділяється на конкретні рухи, які називаються кроковими циклами або цикли ходи. Цикл починається з підйому та відступу правої ноги, яка в цей момент відпочиває, після чого такий самий крок робить ліва кінцівка. Повний рух обох ніг утворюють один кроковий цикл.



Цикл ходьби / Фото Wikimedia commons

Унікальна хода кожної людини залежить від її ваги, вирівнювання хребта, довжини кінцівок, постави та характеру, швидкості, стилю та періодичності циклу. Цікаво те, що під час пробіжки наша хода має інший малюнок.

Чи можна ідентифікувати людину за ходою

Люди це роблять постійно, коли несвідомо ідентифікують своїх близьких чи друзів за тим, як вони ходять. Крім того, ходьбу також можна використовувати для біометричного визначення особистості, так само як відбитки пальців або розпізнавання обличчя для розблокування телефону.

Здатність ідентифікувати ходу запрограмована на пристроях з чудовими можливостями аналізу образів, які розпізнають людей за тим, як вони рухаються. Спеціальні датчики навіть вимірюють тиск, який чинять їхні підошви під час ходьби або в статичному положенні. Називається це бароподометрією.



Датчик тиску ніг / Фото envato

Чи лише у людей є своя унікальна хода